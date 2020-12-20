СМИ: тело Марадоны захотели эксгумировать и поместить в мавзолей

«После долгих размышлений я хочу выразить желание, чтобы после моей смерти мое тело было забальзамировано и выставлено в музее, окруженное моими трофеями и личными вещами», — приводит отрывок из письма британский таблоид.

По словам источника, Марадона сообщил об этом своему адвокату, а после составил письмо. Более того, информацию о намерении построить мавзолей подтвердил юрист последней возлюбленной футболиста Марио Бодри. По его словам, наследники Марадоны поддерживают эту идею. Однако лично они пока об этом не сообщили. Тем не менее для осуществления желания тело чемпиона мира по футболу 1986 года придется эксгумировать. Где планируют установить мавзолей — неизвестно.

В начале декабря аргентинцы попросили правительство изобразить Диего Марадону на купюрах номиналом 10 тысяч песо. Акцию подписали уже более 140 тысяч человек.