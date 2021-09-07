СМИ: Талибы* убили беременную женщину-полицейского на глазах семьи

Талибов* обвинили в убийстве женщины-полицейского Негар Масуми в центральной провинции Гор в Афганистане. Родственники рассказали, что она была беременна.

Негар Масуми находилась на восьмом месяце беременности, когда талибы*ворвались в ее дома. Боевики вывели всех домочадцев из дома, связали. Затем на их глазах зарезали женщину. Об этом CNN рассказали родственники женщины и местный журналист.

Сын Негар Масуми заявил, что талибы* в случае с его матерью совершили два убийства. Он призвал правительство принять меры, чтобы найти убийц и привлечь их к ответственности.

«Если ничего не будет сделано, нам, возможно, придется взять закон в свои руки», — сказал сын убитой женщины.

При этом талибы* заявили изданию, что они якобы не причастны к убийству. Их представитель Билал Кариеми отверг эти обвинения. Он заявил, что ее убили не войны «Талибана»*. Он предположил, что кто-то это сделал из-за личной неприязни. Они расследуют это дело.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.