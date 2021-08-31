СМИ: талибы* объявят о формировании нового правительства

Движение «Талибан»* объявит о формировании нового правительства Афганистана 3 сентября. Кто войдет в состав кабмина, пока не известно. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного члена военной комиссии «Талибана»*.

Он на условиях анонимности заявил, что пока не ясно, каким будет формат правительства и кто в него войдет. При этом источник отметил, что, скорее всего, это будет совет.

Представитель движения «Талибан»* Забиулла Муджахид 22 августа заявил, что в ближайшее время будет объявлено новое правительство Афганистана. Источник в движении сообщил агентству, что глава политического офиса талибов* мулла Барадар намерен в течение двух недель принять решение о структуре будущего кабмина. В то же время близкий к талибам* источник сообщил, что страной будет руководить совет, состоящий из 12 членов. Среди них могут быть бывший президент Хамид Карзай, глава МИД Нахниф Атмар, глава Совета национального согласия Абдулла Абдулла и представители «Талибана»*.

Талибы* захватили власть в Афганистане в середине августа, после того как без боя заняли Кабул. Эти события произошли на фоне вывода американских войск из страны.

Пентагон в ночь на 31 августа объявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле теперь полностью перешел под контроль талибов*.

*«Талибан», талибы — террористическая организация, запрещенная в России.