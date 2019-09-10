СМИ: тайфун заставил переночевать в аэропорту Токио 13 тысяч человек

Тайфун «Факсай» едва не разрушил крупнейшую солнечную станцию Японии - Солнечная станция перестала работать в Японии из-за Факсай Подробнее

Всем, кто нашел ночлег в аэропорту, выдали бутылки с питьевой водой, сухие пайки. Для сна были предоставлены спальные мешки. Руководство воздушной гавани также позаботилось о том, чтобы люди могли заряжать свои гаджеты в терминалах.

В Токио из-за тайфуна «Факсай» нарушилась работа общественного транспорта. Поезда между Токио и аэропортом перестали ходить вовсе. Скоростные магистрали были перекрыты, поэтому в течение многих часов было приостановлено движение скоростных автобусов. У таксистов также не было возможности подъехать к терминалам. В результате все прибывшие в Токио самолетами буквально застряли на территории аэропорта.

«Факсай» — 15-й тайфун, который Тихий океан «подарил» в этом году. На востоке Японии из-за погодных условий, вызванных «Факсаем» погибло три человека. Около 60 японцев считаются пострадавшими.