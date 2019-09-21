СМИ: тайфун «Тапа» парализовал авиасообщение в Японии

По последним данным, в преферктуре Окинава от разгула стихии уже пострадали четыре человека.

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Тайфун «Тапа» сейчас находится южнее Окинавы. Он продолжает движения. По прогнозам метеорологов, он пройдет над Японским морем на северо-восток и затронет западное побережье Японии и Корейский полуостров.

В этих районах ожидается шквалистый ветер и проливные дожди.

В некоторый районах острова Кюсю, на которые обрушится тайфун, может выпасть до 44 миллиметров осадков.

Давление в центре тайфуна составляет 970 гектопаскалей. Максимальная скорость - 35 метров в секунду, при порывах — до 50 метров в секунду.

Ранее Примгидромет сообщил, что «Тапа» окажет влияние на погоду в Приморье. В российском регионе в начале следующей недели ожидаются проливные дожди, шквалистый ветер и большие волны.