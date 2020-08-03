СМИ: сын украинского бизнесмена купил остров

Сделка была заключена между представителями группы состоятельных семей из Пьемонта и Лигурии и компанией Galinette из Монте-Карло. По данным издания, за покупателем стоит человек, чьи личные данные совпадают со сведениями 42-летнего Александра Богуслаева. Он проживает в Монако, но имеет гражданство Гренады.

По информации итальянских журналистов, Богуслаев-старший долгие годы стоит во главе предприятия по производству авиационных газотурбинных двигателей — запорожского «Мотор Сич». А также промышленник входит в число самых богатых людей Украины.

При этом в муниципалитете лигурийского города Албенга, к которому территориально относится остров, ничего о продаже Галлинары не знают. Об этом сообщает РИА «Новости».

Купленный остров относится к памятникам природы с особой историей. Его площадь составляет около 11 гектаров. А самая высокая точка — 87 метров над уровнем моря.

Ранее журналист The Observer рассказал о шейхе по имени Халифа Аль Нахайян, который скупает особняки по всему миру, потому что не любит отели.