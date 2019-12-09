СМИ: сын Порошенко получил компанию отца

Алексей Порошенко возглавил агропромышленную компанию «Укрпроминвест-Агро». Раньше эту должность занимал бывший президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко начал сбрасывать активы. Roshen сменил владельца Подробнее

«Алексей Порошенко получил контроль над „Укрпроминвест-Агро“. <…> Сын Порошенко также стал бенефициаром ООО „Группа Агропродинвест“, основателем которой является „Укрпроминвест-Агро“, а также ряда входящих в ООО компаний», — сообщает Liga.net со ссылкой на данные Единого госреестра компаний.

Все компании раньше принадлежали Петру Порошенко, но 31 октября произошла смена владельца.

Осенью Порошенко также отдал сыну компанию ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания» (ЦЕКК), которая управляет брендом Roshen. При этом экс-главе Украины до сих пор принадлежит липецкая фабрика Roshen в России.

«Укрпроминвест-Агро» занимается животноводством, производством муки и сахара, а также выращиванием сельскохозяйственной продукции. Компания ведет свою деятельность на территории шести украинских областей.