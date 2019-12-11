СМИ: суд запретил Трампу тратить военный бюджет на пограничную стену

По данным издания, судья заявил, что попытка Белого дома перераспределить средства военного ведомства при помощи режима чрезвычайного положения была незаконной. Брионес вынес постоянный судебный запрет на строительство стены за счет Пентагона. Истцами в этом деле выступили округ Эль-Пасо и организация Border Network for Human Rights.

Стену Трампа испытали скалолазами Подробнее

Во время своей предвыборной кампании в 2016 году Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой для борьбы с незаконной миграцией.

Его намерение отгородиться от соседнего государства привело к серьезному бюджетному кризису — конгресс денег на стену не дал, поэтому Трамп попытался перераспределить другие статьи госбюджета на строительство. В качестве уловки, чтобы получить деньги, глава Соединенных Штатов объявил режим ЧП на границе — это обстоятельство позволяет использовать средства, которые конгресс ранее выделил на другие цели.