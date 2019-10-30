СМИ: суд закрыл уголовные дела против экс-главы Аргентины Киршнер

Суд снял обвинения по двум коррупционным делам с экс-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылками на источники в суде, Национальный апелляционный суд по уголовным и исправительным делам прекратил два судебных преследования Киршнер. Такое решение было принято в связи с отсутствием доказательств.

Одно из дел касалось импорта газа с 2008 года по 2015 год. Согласно материалам суда, газ закупали по завышенной цене.

Ранее федеральный судья Клаудио Бонадио обвинил Киршнер, которая в то время была президентом Аргентины, в руководстве преступной схемой. В рамках второго дела против экс-президента вели расследование о предполагаемых взятках, которые давали бизнесмены для получения льгот на строительство автодорог.

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27 октября в Аргентине президентские выборы. Оппозиционер Альберто Фернандес принимал участие в выборах в связке с Киршнер. Он набрал необходимое количество голосов и победил в первом туре. Избранный президент вступит в должность 10 декабря.