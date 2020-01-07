СМИ: суд в Японии конфисковал залог за бежавшего Карлоса Гона

Адвокаты Гона, которого обвиняют в финансовых нарушениях, внесли около 14 миллионов долларов за подписку о невыезде. Суд над Гоном должен был состояться весной 2020 года в Японии. До этого времени он не имел права покидать пределы страны. По данным японских СМИ, Гона тайно вывели 30 декабря в ящике на частном самолете из Осаки в Ливан. 31 декабря он подтвердил информацию о своем побеге и обвинил японские власти в предвзятости. Вся сумма залога поступит в государственную казну Японии.

Гона и его «правую руку» Грега Келли арестовали по подозрению в финансовых махинациях. По версии следствия, Гон декларировал не все свои доходы, а Келли ему помогал в этом. Сумму сокрытых с 2010 года по 2017 год доходов оценили в 71 миллион долларов.Также Гона подозревают в том, что он покрыл средствами компании собственные убытки, которые понес в результате неудачных частных инвестиций.