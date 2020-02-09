СМИ: стрелок из Тайланда предпринял неудачную попытку покинуть ТЦ. В здании прозвучали взрывы

Военный, который устроил стрельбу в торговом центре Тайланда, попытался покинуть здание через черный ход во время перестрелки, но у него не получилось. После этого в ТЦ прогремела серия взрывов.

Как сообщил ТАСС, во время перестрелки из здания удалось вывезти еще пять мирных жителей и несколько раненных полицейских.

Также стало известно, что в больнице скончался один сотрудник правоохранительных органов, раненный во время возобновившейся стрельбы.

Указывается, что в ближайшее время спецназ еще раз попытается обезвредить преступника. Сейчас из здания эвакуировано более тысячи человек, а территорию вокруг и дороги оцепили.

Ранее сообщалось, что силовики не смогли найти стрелка в торговом центре, обыскав четыре этажа здания.