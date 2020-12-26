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    26 декабря 2020, 09:13

    СМИ: стрельба произошла в берлинском районе Кройцберг

    Андрей Иванов

    Утром 26 декабря на Штреземанштрассе в Берлине (район Кройцберг) произошла перестрелка. Как сообщила газета Berliner Zeitung со ссылкой на полицию, ранения получили три человека.
    СМИ: стрельба произошла в берлинском районе Кройцберг

    По данным издания, полицейские поднялись по тревоге, в поисках зачинщиков перестрелки задействовали вертолет. Двух раненых обнаружили на Штреземанштрассе, возле офиса Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Еще одного человека с ранением ноги достали из Ландвер-канала.

    Очевидцы сообщили о полицейских, которые обыскивают территорию у станции метро «Мекернбрюкке». Более подробной информации о происшествии пока нет.