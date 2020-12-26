СМИ: стрельба произошла в берлинском районе Кройцберг

По данным издания, полицейские поднялись по тревоге, в поисках зачинщиков перестрелки задействовали вертолет. Двух раненых обнаружили на Штреземанштрассе, возле офиса Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Еще одного человека с ранением ноги достали из Ландвер-канала.

Очевидцы сообщили о полицейских, которые обыскивают территорию у станции метро «Мекернбрюкке». Более подробной информации о происшествии пока нет.