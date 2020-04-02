СМИ: странные смерти от коронавируса увидели российские медики в Италии

Медики из России, которые сейчас помогают бороться с распространением коронавируса в Ломбардии (Италия), столкнулись со странными случаями смерти от COVID-19. Люди без признаков болезни просто засыпали и не просыпались.

Как пишет «Московский комсомолец», пять таких странных смертей зафиксировали в пансионате для пожилых людей «Сан-Лоренцо» в Громо. Российские медики вместе с местными волонтерами продезинфицировали это здание.

«До российских химиков такой тщательной чистки здесь не проводилось. Стены зданий обрабатывают не только изнутри, но и снаружи. Сейчас главное не допустить прорыв вируса в город», — приводит издание слова одного из местных добровольцев.

Вирусологи и дезинфекторы из России сейчас работают еще в трех городах Ломбардии — Клузоне, Чени и Вертола. Там находятся еще три пансионата. Специальной смесью из спирта, перекиси водорода и хлорки там обрабатывают каждый метр внутри и снаружи зданий.

Ситуация с распространением коронавируса в Италии одна из самых тяжелых в мире. Всего в этой европейской стране инфекцию подцепили 80,5 тысячи человек. Умерли от COVID-19 более 13 тысяч зараженных. Власти Италии решили продлить карантин до 13 апреля.