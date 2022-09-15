Кампанию в поддержку русского языка развернут СМИ стран СНГ в 2023 году | 360°

Мир 15 сентября 2022, 23:24 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Кампанию в поддержку русского языка развернут СМИ стран СНГ в 2023 году Телерадиоорганизации стран СНГ в 2023 году развернут кампанию в поддержку русского языка Pxhere.com

Читать 360tv в

Уже в 2023 году телерадиоорганизации стран СНГ развернут широкую информационную поддержку мероприятий, которые запланированы в Содружестве в рамках Года русского языка. Об этом сообщила пресс-служба исполнительного комитета СНГ.

«Телерадиоорганизации стран СНГ планируют развернуть широкую информационную поддержку мероприятий, запланированных в 2023 году в Содружестве Независимых Государств в рамках Года русского языка как языка межнационального общения и международного проекта „Комрат — культурная столица Содружества“», — сказано в сообщении пресс-службы.

Реклама

Этот вопрос обсуждался на совместном заседании совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций СНГ и административного совета межгосударственного информационного пула. Оно состоялось в режиме видеоконференции в четверг, 15 сентября.

Реклама

В нем приняли участие представители России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Межгосударственной телерадиокомпании «Мир», а также исполнительного комитета СНГ. Представителей Туркменистана и Узбекистана пригласили на встречу в качестве почетных гостей.

0 0 0 0 0 0