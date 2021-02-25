СМИ: сторонники оппозиции перекрыли улицы в центре Еревана

Оппозиционеры перекрыли несколько улиц в центре Еревана. Граждане просят отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщило радио Sputnik Армения.

По информации журналистов, сторонники оппозиции начали вставать в дверях вагонов поездов метро. Из-за этого работа подземки частично парализована, написал Piter.TV.

Стражи порядка смогли освободить проезжую часть в некоторых районах центра.

Ранее в Армении освободили от должности первого заместителя начальника Главного штаба Вооруженных сил Тирана Хачатряна. Указ подписал президент страны Армен Саркисян по представлению Пашиняна.