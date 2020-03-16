СМИ: Steam побил рекорд по количеству онлайн-пользователей из-за коронавируса

Сообщается, что более 20 миллионов пользователей впервые одновременно посетили платформу. 6,4 миллиона из них активно играли.

В прошлом месяце Steam посещало 19 миллионов человек. Это был последний установленный рекорд.

Причина такого стремительного роста пользователей на онлайн-платформе может заключаться в быстром распространении коронавируса.