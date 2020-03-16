СМИ: Steam побил рекорд по количеству онлайн-пользователей из-за коронавируса
Игровую платформу Steam в прошедшие выходные одновременно посетили более 20 миллионов пользователей. Тем самым был побит последний рекорд. «Газета.ru» со ссылкой на The Verge написала, что причиной такого количества посетителей могло стать распространение коронавируса.
Сообщается, что более 20 миллионов пользователей впервые одновременно посетили платформу. 6,4 миллиона из них активно играли.
В прошлом месяце Steam посещало 19 миллионов человек. Это был последний установленный рекорд.
Причина такого стремительного роста пользователей на онлайн-платформе может заключаться в быстром распространении коронавируса.