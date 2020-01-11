СМИ: стало известно имя нового султана Омана

После смерти Кабуса бен Саида в Омане выбрали нового султана. Им стал министр культуры и национального наследия страны Хайсам бен Тарек Аль Саид.

Как пишет газета Al Watan Oman в Twitter, новый султан уже принес присягу в Совете Омана, который представляет собой двухпалатный совещательный орган парламентского типа.

«Его Величество султан Хайтам бен Тарек Аль Саид принимает присягу сегодня утром перед Советом Омана», — сказано в сообщении.

Однако пока нет официального подтверждения из Маската, что в Омане появился новый султан.

Султан Омана Кабус бен Саид скончался вечером 10 января. Он ушел из жизни в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. Султан в течение пяти лет боролся с раком, уточняет «Газета.ru». В связи с его смертью в стране объявили трехдневный траур.

Кабус Бен Саид привел к власти после освежения своего отца и был главой Омана с 1970 года.