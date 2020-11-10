СМИ США: Зеленский проиграет в борьбе с коррупцией

Конституционный суд Украины (КСУ) назвал новые антикоррупционные законы страны противоречащими конституции. Национальному агентству по предупреждению коррупции пришлось закрыть информацию о доходах чиновников.

Это нововведение поставило под сомнение безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом. Кроме того, это может повлиять на финансовую помощь от Всемирного банка. Президент страны Владимир Зеленский пытается решить эти проблемы, но пока безуспешно.