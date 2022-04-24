СМИ США заподозрили Байдена в лицемерии после слов о «геноциде украинцев»

Президент США Джозеф Байден недавно назвал ситуацию в Незалежной «геноцидом» украинцев. Обозреватель американской газеты The New York Times Росс Даутхат заявил, что глава Штатов откровенно лицемерит.

Журналист отметил, что такие определения, как «геноцид», можно использовать только при наличии неопровержимых доказательств.

«В противостоянии с ядерной державой <…> обвинения в геноциде должны выдвигаться только при наличии максимально убедительных доказательств, то же самое касается призывов к смене режима», — написал Даутхат.

Власти США жонглируют опасными терминами в своих интересах. Они активно обвиняют Россию в нецелесообразности спецоперации РФ на Украине. При этом войны в Сирии и Ливии, по словам американских властей, были «освободительными», хоть и привели к смене режимов. При этом международное сообщество достаточно осторожно заявляло о неразумности этих войн и их катастрофических последствиях.

Байден высказался о «геноциде» в середине апреля. Он сказал, что президент России Владимир Путин хочет стереть Украину с лица Земли. По его мнению, это является одним из доказательств геноцида жителей Незалежной со стороны РФ.