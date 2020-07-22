СМИ: США закроют консульство в Ухане
Власти США решили не возобновлять работу американского консульства в китайском Ухане. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на представителя Дональда Трампа.
Согласно данным источника агентства, этим американские власти стремятся предупредить потенциальные ответные меры со стороны Китая. Консульство США в Ухане приостановило свою работу в январе этого года из-за распространения коронавирусной инфекции.
«США также заявили, что не будут вновь открывать свое консульство в городе Ухане, которое было закрыто в конце января — в разгар вспышки коронавируса в Китае», — заявил представитель Белого дома.
На днях Вашингтон потребовал от Пекина закрыть Генеральное консульство в Хьюстоне. На это китайскому правительству дали три дня. Китайские власти пригрозили немедленными ответными мерами, если данное решение не отменят.