СМИ: США закроют консульство в Ухане

Согласно данным источника агентства, этим американские власти стремятся предупредить потенциальные ответные меры со стороны Китая. Консульство США в Ухане приостановило свою работу в январе этого года из-за распространения коронавирусной инфекции.

«США также заявили, что не будут вновь открывать свое консульство в городе Ухане, которое было закрыто в конце января — в разгар вспышки коронавируса в Китае», — заявил представитель Белого дома.

На днях Вашингтон потребовал от Пекина закрыть Генеральное консульство в Хьюстоне. На это китайскому правительству дали три дня. Китайские власти пригрозили немедленными ответными мерами, если данное решение не отменят.