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    07 августа 2021, 19:31

    СМИ: США выпустили бомбардировщики против талибов*

    Анатолий Минкин

    Активизация боевиков радикального движения «Талибан»* в Афганистане вынудила США направить против них бомбардировщики B-52 и боевые корабли Spectre, чтобы отбить атаку на юго-западные провинции. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Times.

    СМИ: США выпустили бомбардировщики против талибов*

    Собеседники журналистов уточнили, что боевые самолеты вылетели с территории американской авиабазы в Катаре.

    Решение Пентагона об использовании боевой авиации направлено прежде всего на помощь афганской армии, которая испытывает поражение за поражением от радикальной группировки после начала вывода американских войск.

    Накануне талибы* захватили столицу афганской провинции Нимруз и взяли на себя ответственность за нападение на дом министра обороны Афганистана.

    Американцы начали выводить свои войска из Афганистана после договоренностей с главами радикального движения о том, что они наладят политический процесс в стране и введут переходный период.

    Сами талибы* заявили, что захват территорий — это внутреннее дело Афганистана, о котором в договоренностях ничего не было. Со своей стороны они обеспечивают безопасность иностранных военных миссий.

    *«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.