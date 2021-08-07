СМИ: США выпустили бомбардировщики против талибов*

Активизация боевиков радикального движения «Талибан»* в Афганистане вынудила США направить против них бомбардировщики B-52 и боевые корабли Spectre, чтобы отбить атаку на юго-западные провинции. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Times.

Собеседники журналистов уточнили, что боевые самолеты вылетели с территории американской авиабазы в Катаре.

Решение Пентагона об использовании боевой авиации направлено прежде всего на помощь афганской армии, которая испытывает поражение за поражением от радикальной группировки после начала вывода американских войск.

Накануне талибы* захватили столицу афганской провинции Нимруз и взяли на себя ответственность за нападение на дом министра обороны Афганистана.



Американцы начали выводить свои войска из Афганистана после договоренностей с главами радикального движения о том, что они наладят политический процесс в стране и введут переходный период.

Сами талибы* заявили, что захват территорий — это внутреннее дело Афганистана, о котором в договоренностях ничего не было. Со своей стороны они обеспечивают безопасность иностранных военных миссий.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.