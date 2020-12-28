СМИ: США выделят 290 млн долларов на «противодействие влиянию России»

Отмечается, что документ был одобрен действующим президентом Штатов Дональдом Трампом. В нем говорится, что будет запрещено финансирование деятельности, направленной на осуществление «стратегических целей Российской Федерации» и представляющей угрозу для национальной безопасности страны, сообщило радио «Говорит Москва».

Помимо прочего, Вашингтон направит средства на поддержку программ по развитию демократий в РФ и государствах Европы.