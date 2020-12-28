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    28 декабря 2020, 09:24

    СМИ: США выделят 290 млн долларов на «противодействие влиянию России»

    Полина Петрова

    Власти США выделят 290 миллионов долларов на «противодействие влиянию России и ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире». Об этом свидетельствует бюджетная роспись страны на будущий год, информирует «Коммерсантъ».
    СМИ: США выделят 290 млн долларов на «противодействие влиянию России»

    Отмечается, что документ был одобрен действующим президентом Штатов Дональдом Трампом. В нем говорится, что будет запрещено финансирование деятельности, направленной на осуществление «стратегических целей Российской Федерации» и представляющей угрозу для национальной безопасности страны, сообщило радио «Говорит Москва».

    Помимо прочего, Вашингтон направит средства на поддержку программ по развитию демократий в РФ и государствах Европы.