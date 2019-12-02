По версии автора материала под ограничительные меры могут попасть швейцарская компания Allseas или германская фирма Uniper. По версии издания строительство газопровода вот-вот завершится, поэтому американцы ищут новые пути, так как для полноценных санкций требуется принятие большого законопроекта.

Строительством газопровода «Северный поток-2» занимается консорциум Nord Stream 2 AG. Самым крупным владельцем акций является «Газпром». Также в нем принимают участие немецкий концерн Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall.

Трубопровод состоит из двух ниток, которые проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Против нового газопровода из России в Европу выступили США. Немецкий концерн ранее заявлял, что в случае, если против него примут санкции, то он выйдет из проекта.

Достаточно долгий срок работ был связан с тем, что Дания не давала разрешения на проведение работ по второй нитке трубопровода в своей исключительной экономической зоне. Однако 29 ноября Датское энергетическое агентство выдало это разрешение. В тот же день Апелляционный совет по вопросам энергетики поступила жалоба на разрешение строительства. Кто именно стал автором апелляции неизвестно. Но там уточнили, что на первоначальное решение рассмотрение жалобы не повлияет.