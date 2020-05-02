СМИ: США установили слежку за российским ВПК

Как пишет издание Defense One, аналитическая компания Orbital Insights следит за тем, что происходит с ВПК в России. В отчете компании говорится, что российская оборонка сейчас якобы в упадке. Специалисты пришли к такому выводу на основе анонимных данных мобильных телефонов и информации из открытых источников.

«Тот факт, что Orbital Insights способна собирать анонимную информацию об использовании сотовой связи, является настоящим благом для тех, кому важно знать, что происходит в оборонной промышленности России», — приводит издание слова старшего научного сотрудника некоммерческой исследовательской и аналитической организации CNA Майкла Кофмана.

Вице-президент аналитической компании Babel Street Макдэниел Викер на основе этих данных заявил, что у руководства России сейчас якобы нет необходимых средств и возможности контролировать население.

Россия переживает пандемию коронавируса в условиях жестких ограничений. Большинство предприятий приостановили работу. Стратегически важных отраслей ограничения не затронули. По последним данным, коронавирусом в России заразился 114 431 человек. От COVID-19 умерли 1169 инфицированных. Сингапурские ученые выяснили, что пандемия в РФ закончится 8 августа.