СМИ: США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока-2»

Авторы материала ссылаются в публикации на источники. По их словам, США провели как минимум две конференции с фирмами-подрядчиками из Европы.

В частности, в них принимали участие 12 американских представителей из трех министерств: Минфина, Минэнерго и Госдепартамента. Как сообщают источники немецкого издания, представители США «очень ясно дали понять, что хотят помешать завершению трубопровода». При этом собеседники газеты назвали действия американской стороны «очень серьезной угрозой».

Ранее американский сенат одобрил проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Он включает дополнительные санкции против «Северного потока — 2».

США препятствуют выходу российского газа на европейские рынки, чтобы продавать туда свой сжиженный природный газ. Сейчас уже действуют санкции, которые затрагивают страховые компании, а также компании по прокладке труб. Некоторые уже покинули «Северный поток — 2». При этом ожидается, что список ограничений может быть расширен.

Россия и все участники проекта по строительству газопровода считают такие меры противоречащими законодательству.