Администрация нынешнего президента Дональда Трампа получила почти 15 миллиардов долларов на строительство ограждения. Этого достаточно для завершения возведения участка протяженностью 1,2 тысячи километров. К концу 2020 года длина стены составит приблизительно 724,2 километра.

После инаугурации Байдена 20 января 2021-го в фонде, созданном для строительства ограждения, будет лежать 3,3 миллиарда долларов. Если новый американский лидер сразу же разорвет контракты со строительными фирмами, то этим организациям нужно будет перечислить около 700 миллионов долларов. В итоге бюджету страны удастся сэкономить 2,6 миллиарда долларов

Летом Байден заявил, что не планирует достраивать ограждение на границе с Мексикой. Протяженность стены достигает 3,14 тысячи километров, напомнила «Русская планета».

Стена строится для борьбы с нелегалами. Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп пообещал своим сторонникам проводить более жесткую иммиграционную политику и усилить пограничный контроль. Глава государства называет нелегальных иммигрантов преступниками. Президент подписал декларацию о введении режима ЧП на границе с Мексикой 15 февраля 2019 года. Благодаря этому администрации выделила средства на возведение или ремонт ограждений на нескольких участках границы.