СМИ: США разместят флот в Тихом океане для противодействия Китаю

В Пентагоне обсуждают создание постоянной оперативной группы ВМС в Тихоокеанском регионе для противодействия растущей мощи Китая. Об этом со ссылкой на источники в военном ведомстве США сообщило издание Politico.

Военно-морскую оперативную группу в Тихом океане могут сформировать по аналогии с постоянными силами НАТО в Атлантическом океане, которые были созданы в 1968 году. Развертывание этих сил предоставит военным США дополнительные возможности для решения китайской проблемы.

Собеседник издания рассказал, что такой план появился благодаря работе целевой группы по Китаю, созданной в Пентагоне по поручению американского президента Джо Байдена. Пока неизвестно, войдут в состав группировки только корабли США или к ним присоединятся и другие страны.

Накануне в акваторию Южно-Китайского моря вошла ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Рональд Рейган». Группировка кораблей проведет в регионе операции по обеспечению безопасности. Обычно Китай расценивает такие маневры вблизи своих территорий как провокационные действия.