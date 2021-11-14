СМИ: США применят против России секретное оружие в случае войны

Американские военные в случае войны с Россией применят свое секретное оружие. Речь идет о самолете для специальных миссий MC-130J Commando II, сообщил портал 19FortyFive.

По информации автора материала, самолет MC-130J представляет собой воздушное судно для выполнения специальных миссий на базе C-130 Hercules. При этом самолет прошел значительную модификацию.

«Commando II, который впервые поступил на вооружение в 2012 году, доказал свою стойкость в течение восьми последующих лет тайных боевых операций», — заявили журналисты.

Самолет способен выполнять различные задания: заправлять вертолеты во время полета, перебрасывать военных, эвакуировать раненых солдат и сбрасывать листовки.

«MC-130 — действительно универсальный самолет, который может многое сделать в правильных руках. Например, мы можем доставить припасы команде морских котиков на Филиппинах или высадиться в тылу врага и эвакуировать тяжело раненых солдат», — рассказал бывший пилот самолета.

Также на MC-130J Commando II можно перевозить разные виды оружия, в том числе ракетные системы. Как заявили авторы статьи, при потенциальном конфликте с Россией MC-130 сможет приземлиться на шоссе в Польше или в странах Балтии и создать пункт быстрого перевооружения и дозаправки.