СМИ: США потратят $10 миллионов на ядерные испытания

В США направят 10 миллионов долларов на ядерные испытания. Поправку к проекту оборонного бюджета на 2021 год уже одобрили в Комитете сената страны по вооруженным силам.

Сумму, уточнило издание The Hill, выделят на реализацию проектов, которые сокращают время, требуемое для проведения ядерного испытания «в случае необходимости». Автором поправки выступил сенатор-республиканец Том Коттон.

В мае 2020 года в Washington Post был опубликован материал, где говорилось об обсуждении ядерных испытаний. Источники уверяли, что вопрос рассматривали в администрации американского президента.

Испытания, которых не было с 1992 года, обсуждали на встрече 15 мая, участие в которой приняли высокопоставленные чиновники. Все они якобы представляли ведомства, отвечающие за вопросы национальной безопасности.

Дискуссия возникла по одной простой причине. В Белом доме утверждали, что испытания ядерного оружия малой мощности якобы ведутся Россией и Китаем.

В начале июня президент РФ Владимир Путин утвердил основы российской политики в области ядерного сдерживания. Указ главы государства опубликовали впервые: такие документы до этого были засекречены.