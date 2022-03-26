СМИ: США планируют санкции против компаний РФ с военными поставками

На следующей неделе США готовятся ввести новые санкции против российских компаний, занимающихя поставками товаров и услуг для коенных и разведывательных служб России. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации издания, минфин США намерен объявить о санкциях в отношении компаний «Серния Инжиниринг», «Сертал» и связаных с ними юридических лиц. По мнению американских властей, данные компании представляют собой ключевые звенья в поставках вооружений для российских спецслужб.

Большая часть юридических лиц, в отношении которых предполагается ввести санкции, ранее были включены в список министерства торговли США, им был запрещен экспорт «чувствительных технологий».

Также под санкции должны попасть некоторые технологические компании, оказывающие поддержку российскому правительству в рамках спецоперации на Украине.

Новые санкции дополнят введенные ранее экспортные ограничения США, с этими предприятиями будет запрещено проводить финансовые операции.

WSJ сообщает, что представители компаний отказались комментировать информацию о возможных санкциях.

Ранее заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что в готовящейся новой стратегии Пентагона Россия будет объявлена «острой угрозой».