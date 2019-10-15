СМИ: США планировали убрать ядерное оружие из Турции

СМИ узнали о планах США ввести санкции против Турции Подробнее

По информации издания, Госдепартамент и Минэнерго США рассматривали возможность вывоза оружия с территории базы Инджирлик. Вашингтон планировал без лишнего шума убрать из Турции 50 единиц вооружения, которое находится под контролем американской стороны.

Как отметил один из собеседников NYT, такой шаг США означал бы окончание союза между двумя странами. Но американские власти были уверены, что оставлять ядерное вооружение в Турции опасно.

Военная операция на северо-востоке Сирии началась 9 октября. Развертывание боевых действий объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, турецкая сторона собирается создать безопасную зону на приграничных территориях и вытеснить оттуда курдов.

Позже Пентагон заявил, что Анкара обстреляла американских военных недалеко от Кобани. В свою очередь Турция объяснила, что целью были только боевики, которые также производили обстрелы. В результате никто из американцев не пострадал, но 15 октября Штаты ввели санкции против Турции.