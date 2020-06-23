СМИ: США перебросят в Польшу 2000 военных
«В нашу страну должны приехать до двух тысяч американских солдат, а не до тысячи, как предполагалось ранее. Передислоцировано также будет командование пятого корпуса армии США, которое сейчас находится в Германии», — сообщило издание Gazeta Prawnа.
По данным газеты, Вашингтон намерен перебросить в Польшу еще около трех десятков истребителей F-16 и передать Варшаве пять б/у транспортных самолетов C-130 Hercules. В планах польских властей закупить в США боевые вертолеты AH-64 Apache или Bell AH-1Z Viper.
Президент Польши Анджей Дуда 24 июля прилетит в Соединенные Штаты. Он планирует обсудить с американским лидером Дональдом Трампом сотрудничество в военной сфере. Сейчас в Польше находятся около пяти тысяч солдат ВС США. В начале июня в Польше прошли учения Defender Europe 20 Plus с участием американских солдат.