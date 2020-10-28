СМИ: США обяжут туристов до подачи документов на визу сдать биометрию

Согласно проекту, биометрические данные потенциальным гостям США, придется сдавать до первого заполнения анкеты. Им придется сдать свои отпечатки пальцев и, возможно, другую биометрическую информацию, прежде чем подать документы на визу онлайн.

Российские туристы сдают отпечатки пальцев при получении американской визы любого типа, начиная с 2007 года. Биометрию принимают в консульстве или посольстве, где будущие визитеры будут проходить интервью на получение визы.

Отпечатки пальцев берут у всех людей старше 14 лет. Сама процедура занимает около 30 секунд. На пограничных пунктах пропуска биометрические данные проверяют, чтобы исключить возможность въезда в страну по чужой визе.

В августе 2016 года после высылки американских дипломатов из России консульства США прекратили выдавать визы. В Москве выдачу документов возобновили только 1 сентября, а 11 декабря документы на въезд стали выдавать дипмиссии в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.