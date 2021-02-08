СМИ: США объявят о возвращении в Совет ООН по правам человека

Согласно информации журналистов, Штаты будут стремиться к роли полноправного члена совета. Администрация уверена, что его необходимо реформировать. По мнению властей США, проще всего менять совет через взаимодействие, написал «ПолитЭксперт».

Источник отметил, что деятельность организации важна для тех, кто борется с несправедливостью и жестокостью в мире.