СМИ: США объявят о возвращении в Совет ООН по правам человека
Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявит о возвращении Штатов в Совет ООН по правам человека в качестве наблюдателя в понедельник, 8 февраля, сообщило агентство AP со ссылкой на источник.
Согласно информации журналистов, Штаты будут стремиться к роли полноправного члена совета. Администрация уверена, что его необходимо реформировать. По мнению властей США, проще всего менять совет через взаимодействие, написал «ПолитЭксперт».
Источник отметил, что деятельность организации важна для тех, кто борется с несправедливостью и жестокостью в мире.