СМИ: США не дали визу главе МИД Ирана

Зариф запросил визу еще несколько недель. Он планировал принять участие в заседании Совета безопасности ООН 9 января, посвященном соблюдению Устава организации. Эта встреча стала бы первой возможностью Тегерана напрямую обратиться к мировому сообществу после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

По данным издания, еще до нынешнего кризиса госсекретарь США Майк Помпео пытался ограничить возможность Зарифа — опытного переговорщика, который учился в Соединенных Штатах и ​​имеет широкие контакты с американскими журналистами — отстаивать свою позицию перед общественностью.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по району международного аэропорта Багдада. В ходе этой военной операции погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Белый дом обвинил их в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Иранские власти пообещали отомстить за смерть Сулеймани и объявили о полном выходе из ядерной сделки.