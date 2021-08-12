СМИ: США намерены эвакуировать из Кабула своих дипломатов

Соединенные Штаты рассматривают вариант с закрытием своего посольства в Афганистане и эвакуацией дипломатов. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на американские СМИ.

В оборонном ведомстве США заметили, что в Афганистане ситуация стремительно ухудшается и талибы* могут захватить столицу в течение нескольких месяцев. В связи с этим Пентагон намерен в ближайшее время эвакуировать из Кабула всех дипломатов. Также обсуждается, сколько специалистов нужно дипмиссии в сложившейся ситуации.

*Талибан — террористическая организация, запрещенная на территории России.