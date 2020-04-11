СМИ: США модернизировали ядерные боеголовки в Германии

По данным издания, сверхсекретную операцию провели осенью 2019 года. Около 20 боеголовок погрузили на военный самолет США на базе около населенного пункта Бюхель (федеральная земля Рейнланд — Пфальц). Оружие отправили на два дня в Штаты. Там на них установили новое программное обеспечение.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты планируют модернизировать ядерное оружие, находящееся в Германии. Еще в 2010 году бундестаг проголосовал за вывод американских бомб.

По словам германского депутата, американцы не убрали оружие, потому что Германия до сих пор находится в состоянии оккупированной страны. Поэтому США используют свое положение так, как считают нужным.

Информация о модернизировании оружия США появилась в один день с проведением первого в истории виртуального саммита G20. Во время него главы стран-участниц объединились для борьбы с COVID-19.