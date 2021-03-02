СМИ: спутник США снял новое здание на ядерном полигоне КНДР

Американский спутник сделал фотографии предполагаемого ядерного полигона в Северной Корее. Эксперты заявили, что на территории идет строительство, так как там появился новый объект.

Снимки предполагаемого полигона 11 февраля сделала компания Maxar Technologies. Изображения изучили эксперты Миддлберийского института, которые увидели новую постройку. По их словам, здание соорудили, чтобы скрыть входы в подземные туннели, проложенные к хранилищам ядерного оружия.

«Изображения, опубликованные Maxar, указывают на пару входов в туннель в декабре 2019 года и новую похожую на здание структуру, которую видно [на снимках] в феврале 2021 года», — заявил CNN профессор Джеффри Льюис.

Спутниковые изображения подтверждают мнения сотрудников национальной безопасности США о том, что Северная Корея продолжает активно разрабатывать ядерное оружие. Американские спецслужбы будут и дальше внимательно следить за объектами, которые, предположительно, являются частью программы ядерного оружия Пхеньяна.

В конце января Южная Корея объединилась с США для борьбы с ракетно-ядерным вооружением Северной Кореи. Соглашение заключили министр иностранных дел Кан Гён Хва и госсекретарь США Энтони Блинкен.