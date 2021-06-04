СМИ: спецслужбы США не нашли доказательств внеземного происхождения увиденных НЛО

Американские спецслужбы не нашли данных о том, что неопознанные летающие объекты (НЛО), которые военные США зафиксировали ранее, имеют внеземное происхождение. Специалисты предположили, что в отдельных случаях это могли быть разработки Китая и России. Об этом сообщила газета The New York Times.

Источники издания из числа официальных лиц изучили данные, которые приведены в докладе разведки Соединенных Штатов. Американские спецслужбы не нашли свидетельств того, что наблюдаемые в последние годы ВМС США воздушные явления — это космические корабли пришельцев. При этом американское разведывательное сообщество так и не может объяснить произошедшее.

В докладе также говорится, что спецслужбы изучают около 120 случаев, которые зафиксировали за последние 20 лет. Эти явления не имели отношения к технологиями Соединенных Штатов. Соответственно пилоты на самом деле не сталкивались с аппаратами, которые имеют отношения к секретным программам американского правительства.

Также спецслужбы ознакомились с произошедшими за последние 20 лет случаями, связанными с иностранными военными.

«Сотрудники разведки полагают, что по крайней мере некоторые воздушные феномены могли быть экспериментальными технологическими разработками стран-соперников, вероятнее всего России или Китая», — сказано в статье.

Один из источников газеты заявил, что «среди сотрудников разведки и военных были опасения, что Китай или Россия могли экспериментировать с гиперзвуковыми технологиями». В материале говорится, что если бы эти гипотезы подтвердились, то они доказывали бы большое преимуществе КНР и РФ в сфере данных разработок.

Рассекреченную версию доклада, по данным издания, должны представить в Конгрессе 25 июня.