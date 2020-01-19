СМИ: советника Трампа по России отстранили от работы из-за расследования

СМИ узнали об отстранении от работы одного из советников Дональда Трампа по России Эндрю Пика. В отношении советника начали расследование, связанное с безопасностью.

Издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Эндрю Пика отправили в административный отпуск в связи с расследованием, которое ведется против него. Других подробностей неизвестно.

По информации Bloomberg, Пика вывели из Белого дома в пятницу. Пока не уточняется, в сопровождении кого советник покинул здание администрации президента.

Трамп должен был ехать вместе с Пиком на Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет с 21 по 24 января.

Белый дом и Пик от комментариев отказались.

Эндрю Пик стал старшим директором по делам Европы и РФ в Совете национальной безопасности при Белом доме в ноябре 2019 года. Он сменил на этом посту Тима Моррисона, отстранение которого связывают с импичментом. Пик до того, как стать советником Трампа, был заместителем помощника госсекретаря и занимался Ираком и Ираном.