СМИ: советник Трампа по коронавирусу заявил об отставке

В США заявление об отставке подал специальный советник действующего президента Дональда Трампа по коронавирусу доктор Скотт Атлас. Он отработал назначенный ему как государственному чиновнику такого ранга 130-дневный срок.

Текст официального заявления Атласа об уходе датирован 1 декабря, сообщил телеканал Fox News.

Советник подчеркнул, что его единственной целью в должности было спасение жизней и помощь американцам пережить пандемию. В работе, пояснил Атлас, он полагался на «новейшие научные данные и доказательства, без каких-либо политических соображений или влияния».

Доктор выказал благодарность Трампу за оказанную честь «служить от имени американского народа». Новой администрации Джо Байдена он пожелал всего наилучшего.

«Они ведут нацию через эти трудные времена», — написал Атлас.

Он выразил надежду, что с появлением новых методов лечения COVID-19 и разработкой вакцин «США снова будут процветать и преодолеют бедствия пандемии и ее последствия».

Скотт Атлас начал работать в администрации Дональда Трампа в августе 2020 года. Контракт с ним подписали на 130 дней. Его срок подходит к концу на этой неделе.