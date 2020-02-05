СМИ: Совбез ООН соберется на экстренное заседание по Сирии

Ситуация на северо-западе Сирии вынудила Совет Безопасности ООН провести экстренное заседание. Запрос на это послали Великобритания, США и Франция.

СБ ООН может собраться уже в этот четверг, 6 февраля. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на источник в организации.

«США, Франция и Великобритания запросили брифинг в СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии», — сказал собеседник.

Предполагается. что участие в нем примет генсек ООН по Сирии Гейр Педерсен, а также представители Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Сирийскую провинцию Идлиб с 2012 года контролируют незаконные вооруженные формирования. В 2017 году в регионе создали северную зону деэскалации. В ней находятся боевики, которые отказались сложить оружие в Восточной Гуте и на юге Сирии. За происходящим в провинции следят 12 наблюдательных постов турецкой армии.

С полуночи 12 января на территории провинции введен режим прекращения огня. Россия и Турция договорились о том, чтобы в зоне деэскалации не было воздушных и наземных атак. Несмотря на это военные действия продолжаются. Погибли четыре турецких военных. Анкара нанесла ответный удар по сирийским военным.