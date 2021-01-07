СМИ: сотрудники Белого дома стали увольняться после штурма Капитолия

Сначала появилась информация об отставке руководителя аппарата первой леди и бывшего пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм. Вслед за ней ушли заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рики Ничета. Покинул свой пост и заместитель советника президента по национальной безопасности Мэтт Поттинджер.

«Я был глубоко обеспокоен тем, что увидел сегодня. Я покидаю свою должность с этого момента», — рассказал Поттинджер Fox News.

Конгресс США утвердил Джо Байдена на посту президента 7 января. Заседание длилось очень долго — 10 часов. Его пришлось прервать, так как сторонники Дональда Трамп, которые вышли на митинг, решили штурмом взять Капитолий. Они ворвались в здание и устроили там погром. На подмогу охране пришел спецназ и Нацгвардий. Началась стрельба. Во время протеста погибли четыре человека. Ранения получили более десятка силовиков.

После этого Трамп пообещал, что отдаст власть демократу Джо Байдену мирно и по упорядоченной схеме. В МИД России назвали произошедшее в Вашингтоне внутренним делом США, пишет «Газета.ru».