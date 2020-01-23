Сотни тысяч жителей успели покинуть китайский Ухань до его изоляции

Китайский город Ухань изолировали из-за распространения коронавируса. Однако около 300 тысяч человек все же сумели покинуть город до закрытия дорог.

По направлению к Пекину выехали 16 поездов, к Чанша — 42, еще 26 — к Гуанчжоу, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Beijing News.

В Ухане проживают 11 миллионов человек. Все они оказались в эпицентре эпидемии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. С утра четверга город фактически изолирован — транспортное сообщение приостановлено, отменены вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций, в Ухань не впускают автобусы и водный транспорт. Власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать оттуда без особых причин.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. Первые случаи заражения были зафиксированы именно в Ухане, позже вирус распространился за пределы страны. На карантин закрыли уже несколько городов.

По данным Минздрава Китая, в общей сложности заболели больше 600 человек, летальным исходом закончились 17 случаев. В России зафиксировано три случая заболеваний с похожими симптомами. Коронавирус в итоге не подтвердился ни в одном из них.