СМИ составили пятерку лучших винтовок

Американское издание National Interest составило топ-5 винтовочных «семейств», которые используют лучшие армии мира. С перечнем ознакомилось РИА ФАН.

«ПолитЭксперт» рассказал, что рейтинг возглавила американская серия M16 / M4 / AR-10, дизайн которых стал самым узнаваемым и популярным. На втором месте российское семейство АК-100. На третьей позиции винтовка SCAR, стоящая на вооружении в Португалии и Бельгии. На четвертом серия G3, применяемая многими странами Североатлантического Альянса. Пятерку замыкает швейцарская разработка SG 550.