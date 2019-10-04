СМИ: сооснователь Google снова женился

Отмечается, что сами молодожены не подтверждают сообщения о своей свадьбе.

По данным издания, до встречи с Шанахан Брин уже был женат. Его супругой была выпускница Йельского университета Энн Воджицки, которая основала компанию 23andMe. В браке у них родились сын и дочь. Они развелись в 2015 году.

Новая жена Брина является гендиректором патентной компании ClearAccessIP.