СМИ сообщили об остановке заводов BMW и Volkswagen в ЕС из-за дефицита украинских деталей

Европейские заводы автопроизводителей BMW и Volkswagen остановили работу из-за прекращения доставки поставок деталей с Украины. Об этом сообщила газета Financial Times.

Генеральный директор Volkswagen, комментируя ситуацию, заявил, что в данный момент автопроизводитель ищет альтернативные пути, включая замену оборудования на производстве.

По данным журналистов, автопроизводители столкнулись с дефицитом электрических кабелей, без которых сборка машин невозможна. Украина поставляла в Европу около 20% этих деталей.

Эксперты пояснили, что подобные кабели для автомобилей делаются на заказ, поэтому организовать их производство на других заводах проблематично. Кроме того, сказываются проблемы с логистикой.

Как пояснил источник издания, водители большегрузов столкнулись с проблемой при пересечении границы Евросоюза. Собеседники добавили, что некоторые украинские поставщики кабелей возобновили работу, но столкнулись с проблемами в доставке.