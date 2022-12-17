Мир 17 декабря 2022, 03:02 СМИ сообщили подробности о гранатомете, взорвавшемся в кабинете коменданта полиции Польши Zet: подаренный Украиной гранатомет ввезли в Польшу без контроля РИА «Новости»

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Гранатомет, подаренный главному коменданту полиции Польши Ярославу Шимчику, который взорвался в его кабинете, ввезли в страну без какого-либо контроля. Об этом сообщила радиостанция Zet со ссылкой на источники.

Украинский подарок ввезли на территорию страны специальным поездом, который курсирует между Украиной и приграничным городом в Польше. Источники радиостанции сообщили, что гранатомет не подвергался ни пограничному, ни таможенному контролю.

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«В деле еще много вопросительных знаков», — заявили в Zet.

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При взрыве в польской полиции пострадали два человека. Взрыв произошел14 декабря в помещении рядом с кабинетом коменданта, Шимчик получил легкие травмы. Второй пострадавший — гражданский сотрудник управления полиции. Причиной взрыва в Главном управлении полиции Польши стал выстрел из гранатомета. Это произошло, когда с гранатометом «играли находившиеся в комнате полицейские», сообщили местные СМИ. «Подарок» вручили польскому коменданту во время визита на Украину.