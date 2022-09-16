СМИ сообщили об уменьшающихся способах оплаты за рубежом для россиян | 360°

Все новости

Спецоперация

16 сентября 2022, 06:29

Президент Бразилии сравнил спецоперацию на Украине с Карибским кризисом

Общество

16 сентября 2022, 05:58

Способ стабилизировать цены на социально значимые товары нашли в России

Реклама

Мир

16 сентября 2022, 05:27

СМИ сообщили об уменьшающихся способах оплаты за рубежом для россиян

Спорт

16 сентября 2022, 05:01

Возвращение российских спортсменов на международные соревнования сочли неизбежным в США

Мир

16 сентября 2022, 04:39

Посол России в Вашингтоне сравнил США с «ковбоем с плохим зрением»

Общество

16 сентября 2022, 04:03

H&M начала ввоз новой коллекции в Россию — СМИ

Мир

16 сентября 2022, 03:43

Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на 600 миллионов долларов

Спецоперация

16 сентября 2022, 03:24

ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области

Власть

16 сентября 2022, 02:59

Путин анонсировал отправку в Иран российской бизнес-миссии на следующей неделе

Мир

16 сентября 2022, 05:27

СМИ сообщили об уменьшающихся способах оплаты за рубежом для россиян

«Коммерсант»: США призвали другие страны не сотрудничать с платежной системой «Мир»

Читать 360tv в

Минфин США внес главу Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева в SDN-лист. Сама НСПК и платежная система «Мир», оператором которой она является, не вошли в черный список. Но власти Штатов уже предостерегли банки других стран от расширения сотрудничества с этой платежной системой. Об этом сообщил «Коммерсант».

Под блокирующие санкции американского OFAC 15 сентября попали 40 россиян. Среди них был  глава НСПК Владимир Комлев. Среди 30 российских компаний, которые также вошли в черный список в этот день, ни самой НСПК, ни платежной системы «Мир» нет.

Реклама

Но американский Минфин уточнил, что сотрудничать с НСПК рискованно.

Реклама

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что это способно существенно затормозить расширение географии приема карт «Мир». Кроме того, по их мнению, это может навредить сотрудничеству со странами, где они уже принимаются.

Карты «Мир» на сегодня работают в Белоруссии, Турции, Киргизии, Казахстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии, Узбекистане, Вьетнаме, Армении и Южной Корее. Представители Кубы, Ирана, Нигерии, Никарагуа, Египта, Таиланда, Эфиопии и Малайзии последнее время говорят о готовности последовать их примеру.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама