СМИ сообщили об уменьшающихся способах оплаты за рубежом для россиян | 360°

Мир 16 сентября 2022, 05:27 Поделиться Telegram

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Viber СМИ сообщили об уменьшающихся способах оплаты за рубежом для россиян «Коммерсант»: США призвали другие страны не сотрудничать с платежной системой «Мир» РИА «Новости»

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Минфин США внес главу Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева в SDN-лист. Сама НСПК и платежная система «Мир», оператором которой она является, не вошли в черный список. Но власти Штатов уже предостерегли банки других стран от расширения сотрудничества с этой платежной системой. Об этом сообщил «Коммерсант».

Под блокирующие санкции американского OFAC 15 сентября попали 40 россиян. Среди них был глава НСПК Владимир Комлев. Среди 30 российских компаний, которые также вошли в черный список в этот день, ни самой НСПК, ни платежной системы «Мир» нет.

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Но американский Минфин уточнил, что сотрудничать с НСПК рискованно.

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Эксперты, опрошенные изданием, считают, что это способно существенно затормозить расширение географии приема карт «Мир». Кроме того, по их мнению, это может навредить сотрудничеству со странами, где они уже принимаются.

Карты «Мир» на сегодня работают в Белоруссии, Турции, Киргизии, Казахстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии, Узбекистане, Вьетнаме, Армении и Южной Корее. Представители Кубы, Ирана, Нигерии, Никарагуа, Египта, Таиланда, Эфиопии и Малайзии последнее время говорят о готовности последовать их примеру.

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