СМИ сообщили об улучшении состояния Катрин Денев

Легендарная французская актриса Катрин Денев хорошо реагирует на лечение, и успешно восстанавливается в больнице после ишемического инсульта, перенесенного на съемочной площадке.

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Об этом агентству AFP сообщил источник из ее ближайшего окружения.

«Как и ожидалось, у нее нет моторного дефицита. Сейчас она отдыхает, пока проводятся дополнительные обследования. Она хорошо реагирует на лечение, инсульт носит крайне ограниченный характер. Ей очень повезло, что ей быстро оказали помощь в больнице, где она почувствовала дискомфорт во время съемок», — сообщил собеседник агентства.

Несколькими днями ранее стало известно, что Катрин Денев понадобилась врачебная помощь во время съемок фильма De son vivant («При его жизни») французского режиссера Эмманюэль Берко. Причиной ограниченного ишемического инсульта скорее всего стало переутомление.

За свою карьеру актриса снялась в более чем 120 фильмах. Всемирную известность ей в 1964 году принес мюзикл «Шербургские зонтики» режиссера Жака Деми.

В этом году на экраны выйдет два новых фильма с ее участием Terrible Jungle («Ужасные джунгли») и La Verite («Истина»).